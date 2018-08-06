Саудівська Аравія заявила про ще одне припинення співпраці з Канадою
Саудівська Аравія вирішила призупинити освітні програми з Канадою. В країні обурені реакцією Оттави на арешт правозахисниць, які боролися за права жінок водити автомобіль в Саудівській Аравії.
Про це у понеділок повідомив саудівський телеканал Al Arabiya, інформує Reuters.
Читайте також: "Це напад на Саудівську Аравію": Королівство посварилось з Канадою
Саудівська Аравія припинила програми освітніх обмінів з Канадою, а також переведе студенів, які отримують в Канаді стипендії, в інші країни.
Між Саудівською Аравією та Канадою розгорівся дипломатичний скандал через реакцію Оттави на арешт активісток, які боролися за права жінок водити автомобіль. Міністерство закордонних справ Королівсьва відкликало свого посла з Оттави та оголосило канадського посла в Ер-Ріяді "персоною нон ґрата". Також Саудівська Аравія оголосила про припинення всіх інвестицій в Канаду.