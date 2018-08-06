Саудівська Аравія заявила про ще одне припинення співпраці з Канадою

Саудівська Аравія вирішила призупинити освітні програми з Канадою. В країні обурені реакцією Оттави на арешт правозахисниць, які боролися за права жінок водити автомобіль в Саудівській Аравії.

Про це у понеділок повідомив саудівський телеканал Al Arabiya, інформує Reuters.

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Саудівська Аравія припинила програми освітніх обмінів з Канадою, а також переведе студенів, які отримують в Канаді стипендії, в інші країни.

Між Саудівською Аравією та Канадою розгорівся дипломатичний скандал через реакцію Оттави на арешт активісток, які боролися за права жінок водити автомобіль. Міністерство закордонних справ Королівсьва відкликало свого посла з Оттави та оголосило канадського посла в Ер-Ріяді "персоною нон ґрата". Також Саудівська Аравія оголосила про припинення всіх інвестицій в Канаду.

У червні в Саудівській Аравії скасували заборону жінкам водити авто, проте незадовго до цього заарештували кількох активісток, які відстоювали ці права. Напередодні МЗС Канади закликало Саудівську Аравію "негайно звільнити" правозахисниць, а голова міністерства Христя Фріланд заявила про серйозне занепокоєння щодо ситуації. МЗС Саудівської Аравії у відповідь опублікувало жорстку реакцію, де назвало позицію Канади втручанням у внутрішні справи країни.