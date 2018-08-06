Дипломатический скандал: Саудовская Аравия прекратила образовательное сотрудничество с Канадой

Саудовская Аравия решила приостановить образовательные программы с Канадой. В стране возмущены реакцией Оттавы на арест правозащитниц, которые боролись за права женщин водить автомобиль в Саудовской Аравии.

Об этом в понедельник сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, информирует Reuters.

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Саудовская Аравия прекратила программы образовательных обменов с Канадой, а также переведет студентов, которые получают в Канаде стипендии, в другие страны.

Между Саудовской Аравией и Канадой разгорелся дипломатический скандал из-за реакции Оттавы на арест активисток, которые боролись за права женщин водить автомобиль. Министерство иностранных дел Королевства отозвало своего посла из Оттавы и объявило канадского посла в Эр-Рияде "персоной нон грата". Также Саудовская Аравия объявила о прекращении всех инвестиций в Канаду.

В июне в Саудовской Аравии отменили запрет женщинам водить авто, однако незадолго до этого арестовали нескольких активисток, которые отстаивали эти права. Накануне МИД Канады призвал Саудовскую Аравию "немедленно освободить" правозащитниц, а глава министерства Христина Фриланд заявила о серьезной обеспокоенности ситуацией. МИД Саудовской Аравии в ответ опубликовало жесткую реакцию, где назвало позицию Канады вмешательством во внутренние дела страны.