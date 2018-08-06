"Это нападение на Саудовскую Аравию": Королевство поссорилось с Канадой

Между Саудовской Аравией и Канадой разгорелся дипломатический скандал. Министерство иностранных дел Королевства отозвало своего посла из Оттавы и объявило канадского посла в Эр-Рияде "персоной нон грата".

Об этом сообщил Hromadske со ссылкой на информационное агентство Саудовской Аравии.

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Канадского посла в Эр-Рияде обязали покинуть страну в течение 24 часов. Также Королевство заморозит все новые торговые и инвестиционные транзакции с Канадой, оставляя за собой право принять и другие меры.



Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Свое решение МИД объяснили вмешательством во внутренние дела Саудовской Аравии, которое противоречит международным нормам и нарушает принцип суверенитета.

Позиция Канады – это нападение на Саудовскую Аравию, что недопустимо в отношениях между государствами,

– говорится в заявлении ведомства.

Дело в том, что глава МИД Канады Фриланд призвала власти Саудовской Аравии освободить задержанных общественных активистов.