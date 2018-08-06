12:56
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

"Це напад на Саудівську Аравію": Королівство посварилось з Канадою

1011 Читать новость на русском
Королівство Саудівська Аравія посварилось з Канадою
Королівство Саудівська Аравія посварилось з Канадою / 24 канал

Між Саудівською Аравією та Канадою розгорівся дипломатичний скандал. Міністерство закордонних справ Королівсьва відкликало свого посла з Оттави та оголосило канадського посла в Ер-Ріяді "персоною нон ґрата".

Про це повідомило Hromadske з посиланням на інформаційне агентство Саудівської Аравії.

Читайте також: У Саудівській Аравії журналістка змушена тікати з країни через "надто відвертий одяг"

Канадського посла в Ер-Ріяді зобов'язали покинути країну упродовж 24 годин. Також Королівство заморозить усі нові торгові та інвестиційні транзакції з Канадою, залишаючи за собою право вжити й інших заходів.


Керівник МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр

Своє рішення МЗС пояснили втручанням у внутрішні справи Саудівської Аравії, яке суперечить міжнародним нормам і порушує принцип суверенітету.

Позиція Канади — це напад на Саудівську Аравію, що неприпустимо у відносинах між державами,
– йдеться у заяві відомства.

Річ у тому, що керівник МЗС Канади Христя Фріланд закликала владу Саудівської Аравії звільнити затриманих громадських активістів.

Теги: Новини політики Канада Саудівська Аравія Христя Фріланд Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Спроба перевороту в Туреччині: вже затримано майже 3000 заколотників
 16 липня 2016 , 13:02
Гаазький суд взявся за війну Путіна в Грузії
 9 жовтня 2015 , 08:26
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук