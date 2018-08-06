"Це напад на Саудівську Аравію": Королівство посварилось з Канадою

Між Саудівською Аравією та Канадою розгорівся дипломатичний скандал. Міністерство закордонних справ Королівсьва відкликало свого посла з Оттави та оголосило канадського посла в Ер-Ріяді "персоною нон ґрата".

Про це повідомило Hromadske з посиланням на інформаційне агентство Саудівської Аравії.

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Канадського посла в Ер-Ріяді зобов'язали покинути країну упродовж 24 годин. Також Королівство заморозить усі нові торгові та інвестиційні транзакції з Канадою, залишаючи за собою право вжити й інших заходів.



Керівник МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр

Своє рішення МЗС пояснили втручанням у внутрішні справи Саудівської Аравії, яке суперечить міжнародним нормам і порушує принцип суверенітету.

Позиція Канади — це напад на Саудівську Аравію, що неприпустимо у відносинах між державами,

– йдеться у заяві відомства.

Річ у тому, що керівник МЗС Канади Христя Фріланд закликала владу Саудівської Аравії звільнити затриманих громадських активістів.