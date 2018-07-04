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У Саудівській Аравії журналістка змушена тікати з країни через "надто відвертий одяг"

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Ширін аль-Ріфаї
Ширін аль-Ріфаї / Скріншот

Телеведучої Ширін аль-Ріфаї довелося покинути Саудівську Аравію після того, як в її відношенні було розпочато розслідування з приводу її зовнішнього вигляду.

Про це повідомляє повідомляє SCMP.

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Одяг, в якому жінка з’явилася, розповідаючи про скасування заборони на водіння для жінок, назвали непристойним. У соціальних мережах виклали відео, на якому аль-Ріфаї з’явилася в білій абай. Під Абай виднілися білі штани і топ. Волосся телеведучої були вкриті не повністю.

Користувачі соцмереж публікували це відео під назвою "Гола жінка їде по Ер-Ріяду". Воно сумарно набрало більше мільйона переглядів.

Генеральне керівництво з нагляду за засобами масової інформації склало звіт про непристойний одяг жінки, що порушує загальноприйняті норми і правила. За порушення законів шаріату журналістку попросили депортувати з країни.

Теги: Саудівська Аравія журналісти
Джерело: 24 Канал
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