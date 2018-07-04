В Саудовской Аравии журналистка вынуждена бежать из страны из-за "слишком откровенной одежды"

Телеведущей Ширин аль-Рифаи пришлось покинуть Саудовскую Аравию после того, как в ее отношении было начато расследование по поводу ее внешнего вида.

Об этом сообщает SCMP.

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Одежду, в которой женщина появилась, рассказывая об отмене запрета на вождение для женщин, посчитали неприличной. В социальных сетях выложили видео, на котором аль-Рифаи появилась в белой Абай. Под Абай виднелись белые брюки и топ. Волосы телеведущей были покрыты не полностью.



Пользователи соцсетей публиковали это видео под названием "Голая женщина едет по Эр-Рияд". Оно суммарно набрало более миллиона просмотров.

Генеральное руководство по надзору за средствами массовой информации составило отчет о неприличной одежде женщины, которая нарушает общепринятые нормы и правила. За нарушение законов шариата журналистку попросили депортировать из страны.