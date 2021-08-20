Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог и доктор политических наук Игорь Петренко. Для применения санкций необходимо выяснить, на кого зарегистрированы медиа Шария.

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"Думаю, что да, действительно, санкции будут наложены на них (сайты Шария и издание "Страна.ua" – 24 канал) так же как и на Медведчука. Здесь видим систематическую работу в контексте борьбы с теми, кого называют "пятой колонной", – сказал Игорь Петренко.

Политолог добавил, что речь идет именно о борьбе с пророссийскими организациями и медиа, которые разжигают вражду и ненависть и продвигают российские нарративы абсолютно этого не стесняясь. До блокирования этим занимались каналы Медведчука-ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

Связь с российскими финансами могут доказать

"Конечно, что будет дискуссия в контексте того, на каком основании (сайты запретят – 24 канал). Потому что украинское законодательство предусматривает, что санкции против граждан Украины могут выноситься при условии, если есть информация, что они причастны к финансированию терроризма", – отметил политолог.

Думаю, что связь Шария или других изданий, которые попали под санкции (СНБО – 24 канал), с определенным российским капиталом не так сложно доказать, как казалось,

– сказал Петренко.

В то же время доктор политических наук отметил, что ничего не мешает обратиться в YouTube по поводу того, чтобы закрыли каналы Шария. Сейчас есть соответствующее подтверждение, конкретное действие государства. По мнению Петренко, это может быть весьма существенным аргументом для реакции платформы.

Важно! 20 августа Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. Под ограничения попали Ольга и Анатолий Шарий.

Игорь Петренко о санкциях СНБО: смотрите видео 24 канала