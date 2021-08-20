Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог та доктор політичних наук Ігор Петренко. Для застосування санкцій необхідно з'ясувати, на кого зареєстровані медіа Шарія.

До теми Під санкціями РНБО – главред "Страна.ua" Гужва, сім'я Шаріїв та низка інших

"Думаю, що так, дійсно, санкції будуть накладені на них (сайти Шарія та видання "Страна.ua" – 24 канал) так само як і на Медведчука. Тут бачимо систематичну роботу в контексті боротьби з тими, кого називають "п'ятою колоною", – сказав Ігор Петренко.

Політолог додав, що мовиться саме про боротьбу з проросійськими організаціями та медіа, які розпалюють ворожнечу та ненависть і просувають російські наративи абсолютно цього не соромлячись. До блокування цим займались канали Медведчука – ZIK, "112 Україна" та NewsOne.

Зв'язок з російськими фінансами можуть довести

"Звичайно, що буде дискусія в контексті того, на якій підставі (сайти заборонять – 24 канал). Тому що українське законодавство передбачає, що санкції проти громадян України можуть виноситись за умови, якщо є інформація, що вони причетні до фінансування тероризму", – зазначив політолог.

Думаю, що зв'язок Шарія або інших видань, які потрапили (під санкції РНБО – 24 канал), з певним російським капіталом не так складно довести, як здавалось,

– сказав Петренко.

Водночас доктор політичних наук зазначив, що нічого не заважає звернутись до YouTube з приводу того, щоб закрили канали Шарія. Наразі є відповідне підтвердження, конкретна дія держави. На думку Петренка, це може бути досить суттєвим аргументом для реакції платформи.

Важливо! 20 серпня Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви. Під обмеження потрапили Анатолій та Ольга Шарії.

Ігор Петренко про санкції РНБО: дивіться відео 24 каналу