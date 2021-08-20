Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог та доктор політичних наук Ігор Петренко. Для застосування санкцій необхідно з'ясувати, на кого зареєстровані медіа Шарія.
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"Думаю, що так, дійсно, санкції будуть накладені на них (сайти Шарія та видання "Страна.ua" – 24 канал) так само як і на Медведчука. Тут бачимо систематичну роботу в контексті боротьби з тими, кого називають "п'ятою колоною", – сказав Ігор Петренко.
Політолог додав, що мовиться саме про боротьбу з проросійськими організаціями та медіа, які розпалюють ворожнечу та ненависть і просувають російські наративи абсолютно цього не соромлячись. До блокування цим займались канали Медведчука – ZIK, "112 Україна" та NewsOne.
Зв'язок з російськими фінансами можуть довести
"Звичайно, що буде дискусія в контексті того, на якій підставі (сайти заборонять – 24 канал). Тому що українське законодавство передбачає, що санкції проти громадян України можуть виноситись за умови, якщо є інформація, що вони причетні до фінансування тероризму", – зазначив політолог.
Думаю, що зв'язок Шарія або інших видань, які потрапили (під санкції РНБО – 24 канал), з певним російським капіталом не так складно довести, як здавалось,
– сказав Петренко.
Водночас доктор політичних наук зазначив, що нічого не заважає звернутись до YouTube з приводу того, щоб закрили канали Шарія. Наразі є відповідне підтвердження, конкретна дія держави. На думку Петренка, це може бути досить суттєвим аргументом для реакції платформи.
Ігор Петренко про санкції РНБО: дивіться відео 24 каналу