Российские оккупанты сегодня ночью совершили обстрел ЗАЭС возле Энергодара. Пожар, возникший от снарядов врага, был потушен только утром.

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МАГАТЭ утверждает, что системы безопасности ЗАЭС не повреждены

В МАГАТЭ уже изучили последствия обстрелов российских оккупантов. К счастью, выброса радиации не произошло, системы безопасности в норме.

Важно сказать, что все системы безопасности шести реакторов на станции не пострадали, выброса радиоактивных веществ не произошло. Впрочем, ситуация остается "крайне напряженной",

– заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отметим, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной станцией по установленной мощности. Она расположена вблизи города Энергодар.