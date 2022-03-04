Російські окупанти сьогодні уночі здійснили обстріл ЗАЕС біля Енергодара. Пожежу, яка виникла від снарядів ворога, погасили лише вранці.

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МАГАТЕ стверджує, що системи безпеки ЗАЕС не пошкоджені

В МАГАТЕ вже вивчили наслідки обстрілів російських окупантів. На щастя, викиду радіації не сталося, системи безпеки у нормі.

Важливо сказати, що всі системи безпеки шести реакторів на станції не постраждали, викиду радіоактивних речовин не сталося. Втім, ситуація залишається "вкрай напруженою",

– заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначимо, що Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Вона розташована поблизу міста Енергодар.

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