Александр Камышин – руководитель Минстратегпрома – заявил, что работа уже стартовала. О начале изготовления ПВО договорились, когда Владимир Зеленский посещал США осенью 2023 года.

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Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу,

– подчеркнул Камышин.

Первые результаты намерены представить еще до конца 2023 года. Между тем, другие сложные вещи, которые удастся реализовать, украинцы смогут увидеть уже через несколько лет.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – в эфире телемарафона заявил, что деталей пока не будут раскрывать. В то же время, еще задолго до полномасштабного вторжения была перспектива создания зенитной ракетной системы. Также на базе того же "Нептуна" можно сделать ЗРК. В то же время Игнат подчеркнул, что это долговременные проекты. Однако пока неизвестно, говорится ли об этом.