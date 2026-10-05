Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Как Украина усиливает ПВО?

Зеленский рассказал, что сегодня обсудил с премьер-министром Украины Сергеем Корецким дополнительные меры по усилению защиты государства. По его словам, соответствующие доклады также представили министр обороны, министр инфраструктуры и военные.

Мы ежедневно повышаем уровень защиты. Это поддерживает и турели, и специальную группу для сбития "Шахедов". Мы рассчитываем, что производители оперативно поставят перехватчики. Задачи определены, финансирование есть,

– заявил Зеленский.

Украина также получает новые контракты на системы противовоздушной обороны и ракеты для них. В то же время президент анонсировал дополнительные решения, детали которых пока не разглашаются.

Украине необходимо увеличить количество средств, способных перехватывать баллистические ракеты. Именно это сейчас является одним из главных вызовов для защиты критической инфраструктуры.

Он добавил, что Украина продолжает работать с партнерами над укреплением противовоздушной обороны и получением необходимых средств для защиты от российских атак.

Напомним, во время встречи с Фридрихом Мерцем 4 октября было подписано 15 соглашений и документов общей стоимостью более 8,5 миллиарда евро. Особое внимание стороны уделили усилению украинской ПВО и совместному производству перехватчиков для борьбы с дронами.