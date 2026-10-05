Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Як Україна посилює ППО?

Зеленський розповів, що сьогодні обговорив із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким додаткові кроки для посилення захисту держави. За його словами, відповідні доповіді також надали міністр оборони, міністр інфраструктури та військові.

Ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це підтримує і турелів, і спеціальну групу для збиття "Шахедів". Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є,

– заявив Зеленський.

Україна також отримує нові контракти на системи протиповітряної оборони та ракети для них. Водночас президент анонсував додаткові рішення, деталі яких поки не розголошують.

Україні необхідно збільшити кількість засобів, здатних перехоплювати балістичні ракети. Саме це зараз є одним із головних викликів для захисту критичної інфраструктури.

Він додав, що Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони та отриманням необхідних засобів для захисту від російських атак.

Нагадаємо, під час зустрічі з Фрідріхом Мерцом 4 жовтня було підписано 15 угод і документів загальною вартістю понад 8,5 мільярда євро. Окрему увагу сторони приділили посиленню української ППО та спільному виробництву перехоплювачів для боротьби з дронами.