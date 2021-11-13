Рады Махмуд – беженец из Ирана – рассказал, что иногда еду приносят только для семей. Тогда он остается голодным и вынужден смотреть, как другие едят.

Заметьте "Разведывательные работы стартовали": британские войска укрепят границу Польши и Беларуси

К мигрантам приезжают мини-автобусы. Тогда к ним бегут все. Контроль над ситуацией теряют все.

Кто-то получает (еду – 24 канал), а другие должны просто смотреть. Это проблема,

– заявил Махмуд.

Мигранты рассказывают, что хотят попасть в Польшу или Германию.

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Как прошла ночь на границе

Польские пограничники рассказали, что по состоянию на 13 ноября ситуация на границе Польши и Беларуси остается сложной. Ночью белорусские военные пытались прорвать ограждение в районе Черемхи.

В частности, военные срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.

Одного из мигрантов нашли мертвым в лесу в районе Вульки Тереховской. Причину смерти молодого человека устанавливают.

Заметьте! В течение суток зафиксировали 219 попыток незаконного пересечения границы с Польшей.

Сообщение из телеграма "Радыё Свабода — Беларусь":

"Сит даўн, б***!": Беларуския силавики страляюць в паветра, каб супакоиць мигрантаў на мяжы падчас раздачы ежы