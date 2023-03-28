Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, на этой неделе следует ожидать, что будет идти позиционная война.

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Атаки на Авдеевку могут усилиться

Жданов предположил, что на этой неделе украинцам следует ожидать позиционную войну. Россияне будут пытаться переносить основные усилия для атак на Авдеевку.

Авдеевка может стать более горячей точкой, чем Бахмут. Они будут просто пытаться переносить туда основные усилия. То же, что было прошедшие две недели в Бахмуте, когда они просто атаковали для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха, – отметил военный эксперт.

Жданов о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

Ситуация в Авдеевке накаляется: коротко