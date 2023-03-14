Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, на Бахмутском направлении россияне продвигаются на несколько метров ежесуточно.

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Он рассказал, что наибольшие потери на этом направлении имеют наемники ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По мнению Федорова, это очень выгодно российским генералам.

"ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным имеет наибольшие потери. ВСУ их просто уничтожают. Военный потенциал Пригожина, конкурента для российского командования, возможно, даже для самого Путина, сокращается", – пояснил эксперт.

Бахмут связывает руки России

Юрий Федоров отметил, что битва за Бахмут очень сильно связывает руки русской армии. В этом направлении задействованы наиболее боеспособные части врага. Пока россияне не возьмут Бахмут, не смогут использовать их по другим направлениям.

Это ослабляет наступательный потенциал россиян, которые пытаются наступать из Кременной на Лиман, на юге, в районе Марьинки, Авдеевки, Угледара. Там ослабляется наступательный импульс российских войск,

– считает он.

Военный эксперт добавил, что с изменением погодных условий захватчикам будет еще сложнее вести наступательные операции.

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