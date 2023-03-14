По словам полковника ВСУ в запасе, военного эксперта, летчика-инструктора Романа Светана, оккупанты продвигаются по Северу и Югу Бахмута, однако на небольшое расстояние – 100 – 200 метров. Об этом он рассказал 24 Канала.
Смотрите также Имеет сверхважное стратегическое значение – Залужный об обороне Бахмута
Организовали танковую "карусель"
Он подчеркнул, что украинские части также подтянуты в город и недавно хорошо отработали наши танкисты по Югу Бахмута.
Вышли несколько наших батальонов и организовали танковую "карусель". Российским войскам, которые продвигались по Югу города и пытались перерезать нашу дорогу к Константиновке, было "весело",
– подчеркнул Свитан.
Полковник ВСУ рассказал, что на Севере оккупанты продвинулись на "Завод цветных металлов".
"Сейчас наши части их там гоняют и "выковыривают" их из 100-метровой глубины. Потянуло россиян в центр Земли", - заметил он.
Роман Свитан о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Можем взять в оперативное окружение
Он сообщил, что также оккупанты пытаются продвинуться в районе Бахмута в сторону Славянска.
Но они боятся двигаться дальше, потому что очень оторвались, и теперь эти части могут отсечь наши защитники и взять в оперативное окружение,
– объяснил военный эксперт.
Роман Свитан подчеркнул, что в Бахмуте тяжело, но наши воины стоят и держат город.
Последние новости из Бахмута
- Олег Жданов сообщил, что над Бахмутом навис своеобразный северный выступ. Такое название он получил в кругу военных аналитиков и экспертов. Он отметил: судя по тому, что Генштаб не предпринимает попыток нанести такой фланговый удар, который бы "срезал" этот выступ, я так понимаю, что сил и ресурсов, к сожалению, нет для нанесения такого удара.
- Майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов отметил, что ситуация в Бахмуте сейчас острая и напряженная, но он находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Кудряшов рассказал, что враг применяет волновые атаки и производит обстрелы, пытаясь взять под контроль логистические сообщения, но пока это ему не удается.
- По словам Кудряшова, ежедневно враг не только обменивается с Силами обороны артиллерийскими снарядами по переднему краю и по логистическим сообщениям, но также идут пехотные бои. Дистанция этих пехотных боев от 5 до 50 метров, то есть бои уходят в упор.