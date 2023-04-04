Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, тяжелые бои продолжаются даже не за каждый квартал Бахмута, а за каждый дом.

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Тип боя за Бахмут

Дикий отметил, что сейчас россияне контролируют треть Бахмута, в том числе центр города. Четверть города удерживают украинские защитники.

Бои идут не просто каждый квартал, а за каждый дом. Там абсолютно страшный тип боя: близкое контактное сражение, где пехота на пехоту, люди на людей. Туда не заезжает броня. Это очень близкие бои с забросом гранат в окна друг другу,

– сказал он.

Экс-командир роты батальона "Айдар" подчеркнул, что в Бахмуте продолжаются самые жестокие бои, которые только можно представить. Каждый, кто защищает этот город, – герой.

Дикий об обороне Бахмута: смотрите видео

История ЧВК "Вагнер" скоро закончится

Как утверждает Евгений Дикий, наемники ЧВК "Вагнер" физически заканчиваются и уже совсем скоро их история будет окончена. ВСУ ликвидировали большое количество вагнеровцев и продолжают это успешно делать.

"История ЧВК "Вагнер" закончится в Бахмуте. Здесь она началась – в Бахмуте она и закончится. Уже даже сейчас вагнеровцев почти нет. Они действительно физически заканчиваются", – заметил военный.

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Российская пропаганда рассказывала, что в Бахмуте воюют только вагнеровцы. На самом деле они усиливаются, например, регулярными войсками. Поэтому, добавил экс-командир роты батальона "Айдар", от уничтожения ЧВК "Вагнер" украинским бойцам не станет намного легче.

Почему важно защищать Бахмут

Дикий отметил, что если ВСУ покинут Бахмут, то Константиновка, Краматорск, Славянск и Северск станут фронтовыми городами.

Если нам придется уйти из Бахмута, то Константиновка, Краматорск, Славянск и Северск из прифронтовых городов станут фронтовыми. Это одна из ключевых мотиваций обороны Бахмута. Четыре города придется полностью эвакуировать и после войны полностью отстраивать,

– считает он.

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