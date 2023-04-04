Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, важкі бої тривають навіть не за кожен квартал Бахмута, а за кожен будинок.

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Тип бою за Бахмут

Дикий зазначив, що зараз росіяни контролюють третину Бахмута, у тому числі – центр міста. Чверть міста утримують українські захисники.

Бої йдуть не просто за кожен квартал, а за кожен будинок. Там абсолютно страшний тип бою: близький контактний бій, де піхота на піхоту, люди на людей. Туди не заїжджає броня. Це дуже близькі бої із закиданням гранат у вікна один одному,

– сказав він.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" підкреслив, що у Бахмуті тривають найзапекліші бої, які тільки можна уявити. Кожен, хто обороняє це місто, – герой.

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Історія ПВК "Вагнер" скоро закінчиться

Як стверджує Євген Дикий, найманці ПВК "Вагнер" фізично закінчуються і вже зовсім скоро їхня історія буде закінчена. ЗСУ ліквідували велику кількість вагнерівців і продовжують це успішно робити.

"Історія ПВК "Вагнер" закінчиться у Бахмуті. Тут вона почалась – у Бахмуті вона й закінчиться. Вже навіть зараз вагнерівців майже нема. Вони дійсно фізично закінчуються", – зауважив військовий.

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Російська пропаганда розповідала, що у Бахмуті воюють тільки вагнерівці. Насправді вони підсилюються, до прикладу, регулярними військами. Тому, додав екскомандир роти батальйону "Айдар", від знищення ПВК "Вагнер" українським бійцям не стане набагато легше.

Чому важливо обороняти Бахмут

Дикий відзначив, що якщо ЗСУ покинуть Бахмут, то Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ та Сіверськ стануть фронтовими містами.

Якщо нам доведеться піти з Бахмута, то Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ та Сіверськ із прифронтових міст стануть фронтовими. Це одна з ключових мотивацій оборони Бахмута. Чотири міста доведеться повністю евакуювати й після війни повністю відбудовувати,

– вважає він.

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