Про це у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

Важливо Росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо, – Зеленський про контрнаступ

Кінбурнська коса

Після того, як росіяни заходять на Кінбурнську косу, українська розвідка на річкових катерах їх відсікає й знищує все те, що вони притягнули.

Такі постійні котли з повним знищенням техніки та особового складу Сили Спеціальних Операцій влаштовують їм (росіянам – 24 канал) на всьому півострові й на Кінбурнській косі,

– зазначив Роман Світан.

"Буквально щотижня росіяни постійно попадають в таку пастку. Кожного тижня в цій пастці росіян знищують наші ССО", – повідомив військовий експерт.



Кінбурнська коса​ / Скриншот

Проте він додав, що для нас все ж залишається небезпека. Коли ворог підтягає туди артилерію, вона може діставати до правого берега Дніпра.

Тримання Бахмуту

Роман Світан повідомив, що траса, яка йде з Костянтинівки, – вона є рубежем оборони, адже росіяни її ніде не можуть перетнути.



Де розташована траса / Скриншот

За його словами, потім траса доходить десь до Бахмутки, де далі йде наш рубіж оборони. А на півночі зараз утримуємо по промзоні так званого Артемівського заводу по обробці кольорових металів.



Військовий експерт пояснив, поки росіяни не перетнуть цю трасу, нема сенсу відводити військо. Якщо будуть підходити або будуть перетинати, тоді є сенс відійти. Можливо, на 3 кілометри західніше під Хромове й так вирівняти фронт. Поки ніяких проблем для наших військ немає. Проте варто зазначити, що ситуація тяжка й ніякого послаблення немає.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

Ліквідація Татарського

Роман Світан одразу зазначив, що це точно не зробила Україна. Він пояснив, що за Татарським ніхто б не бігав по Росії. Тим паче це людина не того рівня, на яку потрібно витрачати певні сили та засоби, ризикувати агентурою.

Те, що почалися такі дії, означає, що ті сили, які все ж розірвуть Росію, починають виходити назовні,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, росіяни починають думати, що люди, які захотіли жити в Росії, але не захотіли туди їхати, – принесли їм біду. Вони притягнули Росію до себе й цим принесли дуже багато проблем – років ще на сто.

"Це хороший показник того, що процеси вже почалися, вони виходять назовні й причому в столиці. Петербург – це друга столиця. Ще й ледь не в центрі міста виконуються такі дії. Скоріш за все, це показові дії, адже професіонали робили б це все інакше", – підсумував Світан.

Яка ситуація на фронті: останні новини