Россияне не могут двигаться, пока не выжмут наш гарнизон из Бахмута, потому что попадают во фланговые удары с запада и востока, а также в оперативное окружение. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Достойно внимания Бахмут дерется, Россия там "сточит зубы", - лейтенант ВСУ о боях за город
Какая ситуация в районе Бахмута
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже говорит об этом в информационном пространстве. Захватчики просто не могут идти дальше.
Бахмут удерживает весь северный фронт от движения в сторону Славянска и Краматорска. Он спасает этот регион,
– подчеркнул Свитан.
Российские либералы пишут о том, что Пригожина и вагнеровцев прижали с одной стороны ВСУ, что держат Бахмут, а с другой – Валерий Герасимов, который держит его новыми мобилизованными. Мол, таким образом он сам очутился в котле. Однако, по мнению военного эксперта Олега Жданова, у вагнеровцев под Бахмутом все хорошо с боеприпасами.
"Просто Пригожин начинает играть в политические игры, что может для него очень горько закончиться. Скорее всего, так и будет. Рано или поздно его уберут, чтобы он не мешал дальнейшим действиям", – сказал Жданов в эфире 24 Канала.
Он добавил, что сейчас расширятся коридор от Бахмута для выхода наших войск, если он потребуется. "Если бы у нас были силы и средства, мы бы ударили с флангов и подрезали вагнеровцев. Это просто просится, когда смотришь на карту. Но я так понимаю, что сил и средств не хватает", – отметил военный эксперт.
Аналитики Института изучения войны считают, что целесообразнее было бы отойти на следующие рубежи обороны перед Часовым Яром на господствующие над местностью высоты. Жданов добавляет, что оттуда и работает наша артиллерия для поддержки гарнизона в Бахмуте.
Каждый считает себя стратегом, видя бой со стороны. Я не берусь давать указания Генштабу, им виднее, как развивается ситуация. Но, на мой взгляд, она критическая. Коридор становится все шире,
– утверждает Жданов.
По информации, на территории России в резерве находится до 30 тысяч вагнеровцов. Сегодня Пригожин вынужден вытаскивать их на линию фронта. Как отмечает военный эксперт, таким образом российское командование, особенно Сергей Шойгу и Валерий Герасимов, испытывающие к Пригожину "теплые" чувства, решают две задачи:
- удерживают северный фланг за Бахмутом за счет вагнеровцев;
- постепенно сжигают эту организацию под ноль, лишая Пригожина основы для политических заявлений и террористических действий, которые он часто предпринимает.
Откуда и когда начнется контрнаступление
- Украинцы в ближайшее время ожидают контрнаступление ВСУ. Наши воины смогут наступать, когда погода станет более сухой.
- По мнению Конона, контрнаступление начнется именно с Бахмута. Так, ВСУ очень сильно ударят по позициям оккупантов и выгонят врага с территории Украины.
- "Я убежден, что наше наступление начнется с Бахмута. Это будет как точка опоры. Мы по ним очень сильно ударим, когда погода будет способствовать этому. Выбьем их, по меньшей мере, до границы", – заверил он.
- Конон отметил, что сейчас погодные условия сложны для ВСУ. На ночь воздух морозный, а днем – оттепель. Из-за грязи военным сложно передвигаться на автомобилях и тяжелой технике.
- Так же сложны условия и для россиян, подчеркнул лейтенант. Наступательный потенциал врага значительно ухудшился. "К счастью для нас, российская техника вязнет. По недвижимой цели попасть гораздо легче, чем попасть по цели, которая едет на скорости 40 – 50 километров в час. Это я о тяжелой технике. Конечно, автомобиль там может двигаться быстрее", – объяснил военный.