Россияне не могут двигаться, пока не выжмут наш гарнизон из Бахмута, потому что попадают во фланговые удары с запада и востока, а также в оперативное окружение. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Какая ситуация в районе Бахмута

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже говорит об этом в информационном пространстве. Захватчики просто не могут идти дальше.

Бахмут удерживает весь северный фронт от движения в сторону Славянска и Краматорска. Он спасает этот регион,

– подчеркнул Свитан.

Российские либералы пишут о том, что Пригожина и вагнеровцев прижали с одной стороны ВСУ, что держат Бахмут, а с другой – Валерий Герасимов, который держит его новыми мобилизованными. Мол, таким образом он сам очутился в котле. Однако, по мнению военного эксперта Олега Жданова, у вагнеровцев под Бахмутом все хорошо с боеприпасами.

"Просто Пригожин начинает играть в политические игры, что может для него очень горько закончиться. Скорее всего, так и будет. Рано или поздно его уберут, чтобы он не мешал дальнейшим действиям", – сказал Жданов в эфире 24 Канала.

Он добавил, что сейчас расширятся коридор от Бахмута для выхода наших войск, если он потребуется. "Если бы у нас были силы и средства, мы бы ударили с флангов и подрезали вагнеровцев. Это просто просится, когда смотришь на карту. Но я так понимаю, что сил и средств не хватает", – отметил военный эксперт.

Аналитики Института изучения войны считают, что целесообразнее было бы отойти на следующие рубежи обороны перед Часовым Яром на господствующие над местностью высоты. Жданов добавляет, что оттуда и работает наша артиллерия для поддержки гарнизона в Бахмуте.

Каждый считает себя стратегом, видя бой со стороны. Я не берусь давать указания Генштабу, им виднее, как развивается ситуация. Но, на мой взгляд, она критическая. Коридор становится все шире,

– утверждает Жданов.

По информации, на территории России в резерве находится до 30 тысяч вагнеровцов. Сегодня Пригожин вынужден вытаскивать их на линию фронта. Как отмечает военный эксперт, таким образом российское командование, особенно Сергей Шойгу и Валерий Герасимов, испытывающие к Пригожину "теплые" чувства, решают две задачи:

удерживают северный фланг за Бахмутом за счет вагнеровцев; постепенно сжигают эту организацию под ноль, лишая Пригожина основы для политических заявлений и террористических действий, которые он часто предпринимает.

Откуда и когда начнется контрнаступление