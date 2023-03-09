оккупанты накрывают по всему – разными типами РСЗО, массированно бьет артиллерией, АГС и СПГ. Каким-либо образом они пытаются разрушить то, что осталось от города, и приближенные населенные пункты. Об этом 24 Канала сказал лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон.

К теме За комбата, за нацию: "Волки Да Винчи" артиллерийским огнем накрывают врага под Бахмутом

Их бьют, а они лезут

Россияне несут бешеные потери на Бахмутском направлении. Каждый день у них сотни погибших и раненых. По словам лейтенанта, российские захватчики совершенно не меняют тактику: сначала они массированно кроют артой, затем посылают солдат на штурм. Первый эшелон – отделение смертников.

"У них по три белые повязки. Это свидетельствует о том, что они больны – СПИД, гепатит, сифилис. Это самая низкая каста", – отметил Конон. Они не подлежат эвакуации. Если они выживают, хотя это маловероятно, их не спасают. Идущие во втором эшелоне просто добивают их.

Это тактика обрушения живой силой. И психологическое давление, ведь наши ребята 24 часа в сутки отбивают атаку врага. Постоянно делать это для нас и морально, и физически сложно,

– отметил лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.

К сожалению, резерв живой силы у оккупантов огромен. Ситуация с советскими артиллерийскими снарядами аналогична.

Шокирующая тактика России у Бахмута / Военный раскрыл детали боевых действий: смотрите видео

"Сейчас под Бахмутом некий микс из вагнеровцев, "чмобиков" и штатных войск. Последних применяют для более серьезных задач", - утверждает защитник.

Российская армия очень странным образом разминирует территории. Лейтенант ВСУ рассказал, как это происходит: идет группа, одного бойца отправляют вперед, чтобы проверить территорию, он взрывается. На смену ему приводят пятеро, и все повторяется. Такой цикл у них непрерывный.

Здоровому человеку трудно понять и осознать, как можно таким образом чего-нибудь достичь. Это все мифические и эфемерные успехи. Они представляют это как огромные достижения, но это не так. Россияне на Бахмутском направлении стачивают зубы. Их кладут пачками, а оно лезет и лезет,

– говорит Конон.

Военнослужащий ВСУ констатировал: это закончится, когда мы победим.

"Бахмут бьется. К сожалению, мы также несем потери. Есть ребята, которые навсегда останутся в наших сердцах и памяти воинами, титанами, друзьями… Об этом больно говорить. Мы должны за них отомстить. Я даже не знаю, сколько мы должны убить россиян за одного нашего защитника", – подытожил Роман Конон.

Откуда и когда начнется контрнаступление