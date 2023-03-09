Окупанти накривають з усього – різними типами РСЗВ, масовано б'є артилерією, АГС та СПГ. У будь-який спосіб вони намагаються зруйнувати те, що залишилося від міста, і наближені населені пункти. Про це 24 Каналу сказав лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон.
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Їх б'ють, а вони лізуть
Росіяни зазнають шалених втрат на Бахмутському напрямку. Щодня в них сотні загиблих й поранених. За словами лейтенанта, російські загарбники абсолютно не змінюють тактику: спершу вони масовано криють артою, потім посилають солдатів на штурм. Перший ешелон – відділення смертників.
"В них по три білі пов'язки. Це свідчить про те, що вони хворі – СНІД, гепатит, сифіліс. Це найнижча каста", – зазначив Конон. Вони не підлягають евакуації. Якщо вони виживають, хоча це малоймовірно, їх не рятують. Ті, які йдуть у другому ешелоні, просто добивають їх.
Це тактика завалення живою силою. І психологічний тиск, адже наші хлопці 24 години на добу відбивають атаки ворога. Постійно робити це для нас і морально, і фізично складно,
– відзначив лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України.
На жаль, резерв живої сили в окупантів величезний. Ситуація з радянськими артилерійськими снарядами аналогічна.
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"Зараз під Бахмутом такий собі мікс з вагнерівців, "чмобіків" й штатних військ. Останніх застосовують для більш серйозних завдань", – стверджує захисник.
Російська армія у дуже дивний спосіб розміновує території. Лейтенант ЗСУ розповів, як це відбувається: йде група, одного бійця відправляють вперед, аби перевірити територію, він підривається. На зміну йому приводять п'ятеро, і усе повторюється. Такий цикл у них безперервний.
Здоровій людині тяжко зрозуміти й усвідомити, як можна таким чином чогось досягти. Це все міфічні й ефемерні успіхи. Вони подають це як величезні досягнення, але це не так. Росіяни на Бахмутському напрямку сточують зуби. Їх кладуть пачками, а воно лізе і лізе,
– говорить Конон.
Військовослужбовець ЗСУ констатував: це закінчиться тоді, коли ми переможемо.
"Бахмут б'ється. На жаль, ми також зазнаємо втрат. Є хлопці, які назавжди залишаться у наших серцях та пам'яті воїнами, титанами, друзями… Про це боляче говорити. Ми повинні за них помститися. Я навіть не знаю, скільки ми маємо вбити росіян за одного нашого захисника", – підсумував Роман Конон.
Звідки та коли почнеться контрнаступ
- Українці найближчим часом очікують контрнаступ ЗСУ. Українські воїни зможуть наступати, коли погода стане сухішою.
- На думку Конона, контрнаступ розпочнеться саме з Бахмута. Так, ЗСУ дуже сильно вдарять по позиціях окупантів та виженуть ворога з території України.
- "Я переконаний, що наш наступ розпочнеться з Бахмута. Це буде як точка опори. Ми по них дуже міцно вдаримо, коли погода буде сприяти цьому. Виб'ємо їх, щонайменше до кордону", – запевнив він.
- Конон зазначив, що зараз погодні умови складні для ЗСУ. На ніч повітря морозне, а вдень – відлига. Через багнюку військовим складно пересуватися на автомобілях та важкій техніці.
- Так само складні умови й для росіян, підкреслив лейтенант. Наступальний потенціал ворога значно погіршився. "На щастя для нас, російська техніка грузне. По нерухомій цілі потрапити набагато легше, ніж потрапити по цілі, яка їде на швидкості 40 – 50 кілометрів на годину. Це я про важку техніку. Звичайно, автомобіль там може рухатися швидше", – пояснив військовий.