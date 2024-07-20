На Белгородщине ограничен въезд в 14 населенных пунктах. Местные жители вынуждены покидать свои дома. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что россияне до сих пор в полном объеме не осознали, что последствия войны, которую развернула Россия против Украины, будут ощущаться и на их территории.

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Война пришла на территорию России

Оппозиционный журналист отметил, что для российского народа стало неожиданностью, что удары могут наноситься не только со стороны России, но и в ответ со стороны Украины, которую длительное время беспощадно бомбит российская армия.

"Война уже пришла на территорию России и для многих это стало неожиданным. Хотя, казалось бы, это боевые действия, не просто ограбление какой-то бабушки, которая не может сопротивляться. Война ведется в обе стороны. У россиян недоумение, почему так происходит, хотя понятно, потому что Россия бомбит и убивает, но народ спрашивает, за что...", – озвучил Яковенко.

Санитарная зона в России, вероятно, расширится

Яковенко прогнозирует, что санитарная зона скоро будет не только на территории Белгородщины, но и других областях России.

Не только Белгородская область, но и другие, не только те, граничащие с Украиной, становятся объектами ответных ударов на совершенные Россией. Белгородщина больше всего ощутила на себе дыхание войны. Санитарная зона расширится не только в Белгородской области, но и перейдет на Курскую, Воронежскую, Ростовскую области,

– предположил Яковенко.

Оппозиционный журналист отметил, что россияне должны быть к этому готовы. Однако заметил, что в России до сих пор в полной мере не осознают, что если идет война, то она в обе стороны. Непонимание этого факта пока доминирует среди российского народа.