Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала сообщил, что враг из Белгородской области в направлении Сумщины перебрасывал свои силы и средства, планировал пересечь границу с Украиной.

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Как действовал враг на границе с Сумской областью?

Противник в сторону Краснопольской громады Сумской области заводил группы операторов ударных БпЛА, перемещал туда военную технику. Кроме российских срочников, там появлялись профессиональные военные.

Россияне, как отметил Коваленко, сосредотачивали на этом участке свои силы с целью перейти границу и закрепиться в приграничье этой ОТГ. Поэтому было принято решение выбить противника (в том числе огнем) еще на территории Белгородщины и перебить его логистику, чтобы он не мог подтягивать силы для дальнейшего наступления на Сумщину.

Соответственно, выполняется эта задача. Каким образом это делается – лучше всех карт не раскрывать,

– пояснил руководитель ЦПД.

Напомним, несмотря на то, что украинский Генштаб официально не подтвердил информацию о продвижении ВСУ в Белгородской области, аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска движутся там, а именно в восточной части населенного пункта Поповка. Как раз возле него россияне взорвали дамбу и объяснили свои действия попыткой помешать тому, чтобы "ВСУ не перебрасывали бронетехнику".