Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети Х, ранее известной как твитер. Там отметили, что оккупантам не удавалось достичь успехов в Часовом Яру с июля 2024 года.

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Что сказали в британской разведке о ситуации в Часовом Яру

В британской разведке указали на то, что российские войска, вероятно, пересекли канал в южной части Часового Яра, приблизившись к границам города.

В центральной части канала наблюдается ограниченное продвижение к западу от канала в восточной части Часового Яра.

Однако разведка Великобритании предупреждает, что ожесточенные бои продолжаются и в центральной, и в северной частях района канала, а российские войска пытаются закрепиться в этих регионах.

Министерство обороны Великобритании также отмечает, что с середины июля 2024 года российские войска не могли пересечь канал вблизи Часового Яра из-за масштабных оборонительных мероприятий, принятых Вооруженными силами Украины.

К слову, ранее пресс-секретарь ОТГ "Луганск", майор Анастасия Бобовникова, не подтвердила факт, что российским войскам удалось продвинуться или закрепиться в районе Часового Яра. Однако она отметила, что враг использует тактику малых групп, которые могут зайти в определенные части города, но их оттуда выбивают наши военные.