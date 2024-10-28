Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Там зазначили, що окупантам не вдавалося досягнути успіхів у Часовому Яру з липня 2024 року.

До теми Штурмують українські позиції живою силою: яка ситуація поблизу Часового Яру та Торецька

Що сказали у британській розвідці про ситуацію у Часовому Яру

У британській розвідці вказали на те, що російські війська, ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру, наблизившись до кордонів міста.

У центральній частині каналу спостерігається обмежене просування на захід від каналу у східній частині Часового Яру.

Однак розвідка Великої Британії попереджає, що запеклі бої тривають і в центральній, і в північній частинах району каналу, а російські війська намагаються закріпитися в цих регіонах.

Міністерство оборони Великої Британії також зазначає, що з середини липня 2024 року російські війська не могли перетнути канал поблизу Часового Яру через масштабні оборонні заходи, вжиті Збройними силами України.

До слова, раніше речниця ОТУ "Луганськ", майор Анастасія Бобовнікова, не підтвердила факт, що російським військам вдалось просунутися чи закріпитись у районі Часового Яру. Однак вона зазначила, що ворог використовує тактику малих груп, які можуть зайти у певні частини міста, але їх звідти вибивають наші військові.