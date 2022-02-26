Из хорошего: взорвано 56 цистерн с дизельным топливом врага. Из не очень хорошего: оккупанты все еще продолжают наступление.

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Вторжение России: текущая ситуация в Черниговской области

По данным Генштаба, по состоянию на 20 часов 26 февраля в Черниговской области ситуация такова:

На Сиверщине оккупанті завершили перегруппировку и продолжили наступление. Очевидно, агрессор стремится достичь цели блокировки Киева.

Также противник пытается захватить населенные пункты в Слобожанском операционном районе от Белгорода до Старобельска. Однако подразделения Вооруженных сил Украины сдерживают захватчика.

В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом,

– сообщили в штабе.