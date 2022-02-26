З хорошого: підірвано 56 цистерн із дизельним паливом ворога. З не дуже хорошого: окупанти все ще продовжують наступ.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Вторгнення Росії: поточна ситуація у Чернігівській області

За даними Генштабу, станом на 20 годину 26 лютого у Чернігівській області ситуація така:

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ. Вочевидь, агресор прагне досягти мети щодо блокування Києва.

Також противник намагається захопити населені пункти у Слобожанському операційному районі від Бєлгорода до Старобільська. А проте підрозділи Збройних сил України стримують загарбника.

У Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, який транспортував 56 цистерн з дизпаливом,

– повідомили у штабі.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.