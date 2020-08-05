На Донбассе 5 августа оккупанты снова пытались спровоцировать украинских защитников. Боевики стреляли из подствольного гранатомета. Наши военные огонь в ответ не открывали.

Противник стрелял из гранатомета

Противники дважды стреляли вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

К теме Перемирие на Донбассе: боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, украинские военные не отвечали

Боевых потерь и раненых среди украинских воинов нет.

Что известно о ситуации 4 августа

Пророссийские боевики в очередной раз пытались спровоцировать украинскую сторону на нарушение режима прекращения огня. Оккупанты трижды стреляли в сторону наших позиций. Это были одиночные выстрелы из гранатомета.

Где боевики совершали провокации:

вблизи Песков;

вблизи Луганского;

вблизи Майорска.

Подобная тактика не принесла врагу пользы, ведь военнослужащие Вооруженных Сил Украины, понимая коварные намерения противника, придерживались режима прекращения огня,

- говорится в сообщении прессслужбы Минобороны.

Коротко о режиме всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

С 27 июля и до 2 августа, то есть в первую неделю перемирия, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима тишины.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала