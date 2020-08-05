Ситуация на Донбассе во время перемирия: провокации боевиков продолжаются
На Донбассе 5 августа оккупанты снова пытались спровоцировать украинских защитников. Боевики стреляли из подствольного гранатомета. Наши военные огонь в ответ не открывали.
Противник стрелял из гранатомета
Противники дважды стреляли вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Боевых потерь и раненых среди украинских воинов нет.
Что известно о ситуации 4 августа
Пророссийские боевики в очередной раз пытались спровоцировать украинскую сторону на нарушение режима прекращения огня. Оккупанты трижды стреляли в сторону наших позиций. Это были одиночные выстрелы из гранатомета.
Где боевики совершали провокации:
- вблизи Песков;
- вблизи Луганского;
- вблизи Майорска.
Подобная тактика не принесла врагу пользы, ведь военнослужащие Вооруженных Сил Украины, понимая коварные намерения противника, придерживались режима прекращения огня,
- говорится в сообщении прессслужбы Минобороны.
Коротко о режиме всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе
Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.
С 27 июля и до 2 августа, то есть в первую неделю перемирия, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 225 нарушений режима тишины.