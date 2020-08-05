Ситуація на Донбасі під час перемир'я: провокації бойовиків продовжуються
На Донбасі 5 серпня окупанти знову намагались спровокувати українських захисників. Бойовики стріляли з підствольного гранатомета. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали.
Противник стріляв з гранатомета
Противники двічі стріляли поблизу населеного пункту Шуми, що на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
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Бойових втрат та поранених серед українських воїнів нема.
Що відомо про ситуацію 4 серпня
Проросійські бойовики в черговий раз намагались спровокувати українську сторону на порушення режиму припинення вогню. Окупанти тричі стріляли в бік наших позицій. Це були поодинокі постріли з гранатомета.
Де бойовики здійснювали провокації:
- поблизу Пісків;
- поблизу Луганського;
- поблизу Майорська.
Подібна тактика не принесла ворогу користі, адже військовослужбовці Збройних Сил України, розуміючи підступні наміри противника, дотримувалися режиму припинення вогню,
– мовиться у повідомленні пресслужби Міноборони.
Коротко про режим всеосяжного припинення вогню на Донбасі
Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
З 27 липня й до 2 серпня, тобто в перший тиждень перемир'я, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму тиші.