На Донбасі 5 серпня окупанти знову намагались спровокувати українських захисників. Бойовики стріляли з підствольного гранатомета. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали.

Противник стріляв з гранатомета

Противники двічі стріляли поблизу населеного пункту Шуми, що на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

До теми Перемир'я на Донбасі: бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ, українські військові не відповідали

Бойових втрат та поранених серед українських воїнів нема.

Що відомо про ситуацію 4 серпня

Проросійські бойовики в черговий раз намагались спровокувати українську сторону на порушення режиму припинення вогню. Окупанти тричі стріляли в бік наших позицій. Це були поодинокі постріли з гранатомета.

Де бойовики здійснювали провокації:

поблизу Пісків;

поблизу Луганського;

поблизу Майорська.

Подібна тактика не принесла ворогу користі, адже військовослужбовці Збройних Сил України, розуміючи підступні наміри противника, дотримувалися режиму припинення вогню,

– мовиться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Коротко про режим всеосяжного припинення вогню на Донбасі

Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.



З 27 липня й до 2 серпня, тобто в перший тиждень перемир'я, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму тиші.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу