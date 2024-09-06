Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, добавив, что в Часовом Яре до сих пор остаются люди, которые отказываются покидать родной город, хотя российские войска активно штурмуют этот населенный пункт.

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В Часовоярской громаде сейчас проживает 490 человек

В Часовом Яре до войны проживало 12 – 14 тысяч человек. Оккупанты активно штурмуют на этом направлении, поэтому те жители, которые решили оставаться в городе, вынуждены постоянно находиться в подвалах.

По словам Чауса, этим людям была возможность предоставлять гуманитарную помощь регулярно, поэтому они могли накопить ее. Сейчас гумпомощь продолжают доставлять, но в некоторые микрорайоны из-за работы вражеских дронов невозможно доехать на машинах. Это опасно для жизни волонтеров.

В течение нескольких месяцев Часов Яр напоминает филиал ада, потому что ежедневно на город летит весь арсенал вооружения, который имеет Россия, отрабатывая авиацией, артиллерией. На данный момент в Часовоярской громаде остается 490 человек, большая часть из них – пожилые люди, которым сложно донести важность эвакуации. Они объясняют, что это их дом, где они выросли, где жили их родители и деды,

– рассказал Чаус.

Процесс эвакуации ежедневно усложняется

Начальник Часовоярской городской военной администрации сообщил, что эвакуация была начата в начале полномасштабного вторжения, этот процесс продолжается до сих пор. По его словам, с каждым днем осуществлять эвакуацию становится сложнее и опаснее.

"Если люди соглашаются на эвакуацию, тогда мы работаем на полную, к процессу присоединяется военная администрация, волонтеры. Есть налаженный путь передвижения, предусмотрена областная программа, в рамках которой людям помогают найти себя на новом месте жительства", – заверил Чаус.

Поврежденные дома не подлежат восстановлению

Начальник Часовоярской городской военной администрации рассказал, что оккупанты уничтожили микрорайон "Канал", в котором он прожил много лет. С его слов, на этой территории большая часть жилья составляла многоэтажные дома. Все они разрушены.

Уничтожен и Борисоглебский храм. В таком разрушенном состоянии фактически весь город. Дома частного сектора, как и многоэтажки, имеют такие повреждения, что вряд ли это жилье можно будет восстановить,

– отметил Чаус.

Важно! Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, почему российская армия так стремится захватить Часов Яр. В частности из-за того, что этот город – ворота для того, чтобы выйти к городским агломерациям: Краматорска, Славянска, Константиновки, Дружковки. Это позволит противнику продолжить продвижение в Донецкой области.