Про це в розмові з 24 Каналом розповів начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, додавши, що в Часовому Яру досі залишаються люди, які відмовляються покидати рідне місто, хоча російські війська активно штурмують цей населений пункт.

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В Часовоярській громаді наразі проживає 490 осіб

В Часовому Яру до війни проживало 12 – 14 тисяч людей. Окупанти активно штурмують на цьому напрямку, тому ті жителі, які вирішили залишатись в місті, вимушені постійно перебувати в підвалах.

Зі слів Чауса, цим людям була можливість надавати гуманітарну допомогу регулярно, тому вони мали змогу накопичити її. Наразі гумдопомогу продовжують доставляти, але в деякі мікрорайони через роботу ворожих дронів неможливо доїхати на автівках. Це небезпечно для життя волонтерів.

Протягом декількох місяців Часів Яр нагадує філію пекла, бо щодня на місто летить увесь арсенал озброєння, який має Росія, відпрацьовуючи авіацією, артилерією. На цю мить в Часовоярській громаді залишається 490 осіб, більша частина з них – люди похилого віку, яким складно донести важливість евакуації. Вони пояснюють, що це їхній дім, де вони виросли, де жили їхні батьки й діди,

– розповів Чаус.

Процес евакуації щодня ускладнюється

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації повідомив, що евакуація була розпочата на початку повномасштабного вторгнення, цей процес триває досі. З його слів, з кожним днем здійснювати евакуацію стає складніше й небезпечніше.

"Якщо люди погоджуються на евакуацію, тоді ми працюємо на повну, до процесу доєднується військова адміністрація, волонтери. Є налагоджений шлях пересування, передбачена обласна програма, в межах якої людям допомагають знайти себе на новому місці проживання", – запевнив Чаус.

Пошкоджені будинки не підлягають відновленню

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації розповів, що окупанти знищили мікрорайон "Канал", в якому він прожив багато років. З його слів, на цій території більша частина житла становила багатоповерхові будинки. Всі вони зруйновані вщент.

Знищено й Борисоглібський храм. В такому зруйнованому стані фактично все місто. Будинки приватного сектору, як і багатоповерхівки, мають такі пошкодження, що навряд чи це житло можна буде відновити,

– зауважив Чаус.

Важливо! Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, чому російська армія так прагне захопити Часів Яр. Зокрема через те, що це місто – ворота для того, аби вийти до міських агломерацій: Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки. Це дасть змогу противнику продовжити просування на Донеччині.