Протягом останніх місяців противнику не вдалося досягти нових успіхів у напрямку Часового Яру. Про це сказав представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

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Яка частина Часового Яру – за росіянами

Раніше Полухін заявляв, що під ворогом перебуває 40 відсотків території міста. Втім, військовий виправився. Він помилково озвучив неправильну інформацію. Наразі ворог утримує за собою лише один мікрорайон у східній частині Часового Яру. Близько 10 відсотків міста росіяни окупували. Втім, захоплена територія не дає противнику тактичної переваги, оскільки він практично зруйнував той мікрорайон. Крім того, там дуже обмежені укриття. Саме таке положення диктує їм стратегію штурмів українських позицій. Зазвичай противник атакує малими групами.

Водночас ЗСУ мають перевагу в обороні через канал, котрий є достатньо широким і через нього дуже добре проглядаються рухи окупантів.

Нагадаємо, що Часів Яр є важливим стратегічним містом. Його можлива окупація створить для росіян нові можливості для просування Донеччиною і захоплення великих міських агломерацій.