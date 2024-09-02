Наразі немає жодних підстав говорити, що обласному центру загрожують якісь сухопутні штурми. У цьому в ефірі телемарафону запевнив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.

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Херсон потерпає від обстрілів

Водночас військовий зазначив, що, на жаль, Херсон щодня переживає по кілька обстрілів з російської артилерії.

Втім, російський наступ йому не загрожує. Принаймні через те, що наші війська ще продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра і трохи відтісняти противника від річки. Це зменшує небезпеку форсування Дніпра з боку окупаційних військ. На лівобережжі вони мають чималу присутність. Однак переважно атакують малими штурмовими групами.

До слова, за останню добу на Придніпровському напрямку дві спроби окупантів захопити позиції українських військ не мали успіху.