Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Повітряні сили України, попри зміну командувача, витримали бій під столицею. Сили ППО знищили понад десяток крилатих ракет, приблизно десять – балістичних та один ударний безпілотник.

Важливо Робота ППО, займання, руйнування і постраждалі: головне про ворожий обстріл Києва 2 вересня

Ворог готувався

Проте українцям потрібно розуміти, що Росія та Владімір Путін, за словами Братчука, не збираються зупинятися, вчиняючи відвертий терор.

Єдине, росіяни змінили тактику. Вони застосовують комбіновані удари з використанням великої кількості "Шахедів" та ракет різної номенклатури – аеродинамічних, балістичних та інших. У такий спосіб ворог намагається виснажити нашу систему протиповітряної оборони,

– пояснив речник Української добровольчої армії "Південь".

Також атака 2 вересня показала, що як і раніше російські ракети змінюють траєкторію польоту – спочатку вони летіли по одному напрямку, а потім повернули на Київ.

Ворог готувався до цих масованих ударів. Прогнозувалось, що за тиждень (після 26 серпня, коли також відбувся потужний обстріл України – 24 Канал), росіяни повторять атаку. Сьогодні, 2 вересня, вона відбулась, проте не по всій території нашої держави, а по Києву. Це свідчить про те, що противник має відповідний запас ракет та безпілотників,

– зазначив Братчук.

Росіяни, зокрема, збільшили виробництво ракет Х-101, щодо цього є дані української розвідки. Проте 90% комплектування для цих ракет, зокрема, електроніка, постачаються в Росію через Китай, а він бере їх у західних країнах.

Тому важливо зупинити потік цих деталей до Росії, тоді їхнє ракетне виробництво працювало б не так активно,

– зауважив він.

Крім того, росіяни накопичили кількість "Шахедів", тому що вантажі з Ірану регулярно поступали до ворога.

"Також росіяни намагаються завдати ударів по енергетичній системі України. Вони відтермінували ці атаки до початку осені, щоб ми не встигли підготуватись до опалювального сезону", – наголосив Сергій Братчук.

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