Здійснили комбінований обстріл окупанти по території Київської, Сумської та Харківської областей. За словами захисників неба, вдалось ліквідувати 42 цілі, серед яких балістичні ракети.

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Робота ППО під час масованої атаки

Як уточнюють в Повітряних силах, з-поміж 58 цілей, що запустили російські загарбники, 35 ракет різних типів та 23 ударних безпілотників:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 було випущено з Брянської, Воронезької та Курської областей Росії;

14 крилатих ракет Х-101 – із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області Росії;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області Росії;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгородської області;

23 ударні дрони типу Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська.

Ось результати бойової роботи ППО – себто перелік ворожих цілей, які вдалось перехопити:

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних безпілотників Shahed-131/136.

Сили оборони України застосували зенітно-ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи під час цього масованого обстрілу.

Унаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється,

– додають в Повітряних силах.

Зверніть увагу! Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.