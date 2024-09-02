Здійснили комбінований обстріл окупанти по території Київської, Сумської та Харківської областей. За словами захисників неба, вдалось ліквідувати 42 цілі, серед яких балістичні ракети.
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Робота ППО під час масованої атаки
Як уточнюють в Повітряних силах, з-поміж 58 цілей, що запустили російські загарбники, 35 ракет різних типів та 23 ударних безпілотників:
- 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 було випущено з Брянської, Воронезької та Курської областей Росії;
- 14 крилатих ракет Х-101 – із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області Росії;
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області Росії;
- 1 ракета невстановленого типу із Бєлгородської області;
- 23 ударні дрони типу Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська.
Ось результати бойової роботи ППО – себто перелік ворожих цілей, які вдалось перехопити:
- 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 20 ударних безпілотників Shahed-131/136.
Сили оборони України застосували зенітно-ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи під час цього масованого обстрілу.
Унаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється,
– додають в Повітряних силах.