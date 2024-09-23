После этого руководящий состав российской армии начали расселять по селу Республика, даже в дома, где уже живут люди. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Тонкая работа ВСУ

Петр Андрющенко отметил, что на этой территории находится по меньшей мере батальон захватчиков. Это почти граница с Запорожской областью и очень близко к заповеднику Каменные Могилы.

Эту территорию россияне используют со стороны Донецкой и со стороны Запорожской области для накопления резервов. Благодаря этому ведутся боевые действия в Угледаре, по всему направлению и дальше до Гуляйполя.

Там был мощный прилет. Там была достаточно тонкая работа. Даже о самих результатах мы рассказывали только после почти двух суток. Данные, что 8 "двухсотых". Раненые находятся в военном госпитале в Мариуполе, поэтому их состояние на сегодня неизвестно. Все равно они очень нескоро появятся на карте, чтобы вести боевые действия,

– сказал чиновник.

Отсутствие ударов по тылу врага дает возможность россиянам расслабиться. Сейчас по ним прилетело. Поэтому оккупанты рассортировали солдат по другим местам, где только могли. Там есть большая лесополоса и рядом расположен Федоровский лес, где можно спрятать большое количество, что и делает враг.

"А офицеров, командиров взводов, руководящий состав начали переселять по Республике. Даже подселяли к людям по домам. Стандартная тактика россиян с "живым щитом" никуда не исчезла", – добавил советник мэра.