Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты не смогут захватить всю Донецкую область. Они постараются отодвинуть линию фронта от самого Донецка.

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Ранее россияне могли захватить Донецкую область

По мнению Свитана, ранее оккупанты имели все силы и средства, чтобы полностью захватить Донецкую область. Однако они решили совершить полномасштабное вторжение на 2500 километров фронта и понесли просто огромные потери.

Если бы начали наступать только в Донецкой области, то линия фронта была бы 200 километров. Год уже прошел. Наши силы выросли почти в 10 раз. В этой жизни они не смогут выполнить такую задачу,

– отметил Свитан.

Все потуги российских войск и дальше будут продолжаться возле Авдеевки, Марьинки и т.д. Отдельно нужно выделить ситуацию возле Угледара, где украинские военные сожгли огромное количество вражеского личного состава и техники.

Какая ситуация на Донетчине – рассказал Свитан: смотрите видео

На этом направлении начинается так называемое "донецкое повышение". Ведь ниже Угледара преимущественно степь. Оккупанты еще попытаются захватить город, чтобы пойти в тыл украинским подразделениям в сторону Курахового, Покровска, Доброполья и т.д. Однако сделать это россиянам будет очень сложно.

Одна основная задача, которую они еще попытаются сделать. Но когда смогут вывести технику в поле. Через 1 – 2 недели подсохнет почва, и они попытаются сделать наступление. Но мы готовы. У нас лучшие позиции. Россиянам нужно идти наверх. Мы далеко видим. Там буквально каждый кустик пристрелян,

– подчеркнул Свитан.

Потери России: коротко