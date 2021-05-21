Лидер партии Александр Корниенко в эфире программы "Перекрестный допрос" заметил, что эта история несколько снизила рейтинг. Впрочем лишь в течение непродолжительного времени.
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"Я думаю, что ситуация с Дубинским, возможно, некоторое время и уменьшала нам рейтинг", – отметил он.
Впрочем депутат подчеркнул, впоследствии "слуги народа" приняли волевое решение. Согласно которому Дубинский был исключен из фракции и из партии.
Корниенко также пояснил, что в уставе политической силы есть 2 вида наказаний: выговор и исключение из партии. Последнее применили к нардепу за его системное неповиновение.
Если ты не реагируешь на ситуации, это уменьшает рейтинг, – Корниенко
По его словам, скандальные ситуации со "слугами" влияют на партию, если ее представители никак на это не реагируют. Впрочем в последнее время такие случаи происходят уже значительно реже.
Он также привел пример депутата Николая Тищенко, который получил выговор на политсовете за нарушения карантина. К тому же продолжается голосование за исключение из фракции Евгения Шевченко, который ездил на встречу с Александром Лукашенко 20 апреля 2021 года.
Вывод, который мы сделали за эти 2 года – да, могут происходить какие-то события, медийные ляпы. Но если ты на это не реагируешь, а не извиняешься или притворяешься, что этого нет – это неправильное поведение. Оно точно будет уменьшать рейтинг,
– подытожил Корниенко.
Полный выпуск программы "Перекрестный допрос": смотрите видео
Дубинского выгнали из партии и фракции: главное
- 1 февраля 2021 года Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". За это решение проголосовали 198 представителей монобольшинства.
- 14 марта 2021 года "Слуга народа" убрала Александра Дубинского с должности председателя ячейки Киевской области. Его также вывели из состава Национального совета общин партии.
- Уже 15 марта партия официально объявила, что депутат больше не является ее членом. Соответствующее решение принял председатель партии Александр Корниенко.
- Причиной исключения нардепа в "Слуге народа" назвали нарушение устава партии. Впрочем, в январе 2021 года стало известно, что США ввели санкции против нескольких граждан Украины, которых обвинили во вмешательстве в выборы. Среди них – Александр Дубинский.