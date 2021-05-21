Лидер партии Александр Корниенко в эфире программы "Перекрестный допрос" заметил, что эта история несколько снизила рейтинг. Впрочем лишь в течение непродолжительного времени.

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"Я думаю, что ситуация с Дубинским, возможно, некоторое время и уменьшала нам рейтинг", – отметил он.

Впрочем депутат подчеркнул, впоследствии "слуги народа" приняли волевое решение. Согласно которому Дубинский был исключен из фракции и из партии.

Корниенко также пояснил, что в уставе политической силы есть 2 вида наказаний: выговор и исключение из партии. Последнее применили к нардепу за его системное неповиновение.

Если ты не реагируешь на ситуации, это уменьшает рейтинг, – Корниенко

По его словам, скандальные ситуации со "слугами" влияют на партию, если ее представители никак на это не реагируют. Впрочем в последнее время такие случаи происходят уже значительно реже.

Он также привел пример депутата Николая Тищенко, который получил выговор на политсовете за нарушения карантина. К тому же продолжается голосование за исключение из фракции Евгения Шевченко, который ездил на встречу с Александром Лукашенко 20 апреля 2021 года.

Вывод, который мы сделали за эти 2 года – да, могут происходить какие-то события, медийные ляпы. Но если ты на это не реагируешь, а не извиняешься или притворяешься, что этого нет – это неправильное поведение. Оно точно будет уменьшать рейтинг,

– подытожил Корниенко.

Полный выпуск программы "Перекрестный допрос": смотрите видео

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