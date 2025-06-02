Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Сводку с фронта военные опубликовали вечером 1 июня.
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Какова ситуация на фронте на вечер 1 июня
В Генштабе рассказали, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. В частности, на участках фронта ситуация сложилась следующая:
- На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Фиголовки, еще 2 боестолкновения продолжаются в районах Глубокого и Красного Первого.
- На Купянском направлении враг 7 раз атаковал наши укрепления в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Лиманском направлении сегодня российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь, 3 боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Северском направлении Силы обороны отбили 8 штурмов вражеских войск в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.
- На Краматорском направлении сегодня наши войска отбили 3 атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы, еще один бой в настоящее время продолжается.
- На Торецком направлении оккупанты за сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Дилиевки.
- На Покровском направлении в течение дня враг совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в трех локациях.
- На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Богатыря, Константинополя и Одрадного. Одно боестолкновение пока продолжается.
- На Ореховском направлении украинские защитники дважды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Степное.
- Силы обороны Украины на Курском направлении отбили 16 атак захватнической армии, еще три боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 14 КАБ, также совершил 195 обстрелов, из которых шесть – из систем залпового огня.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.