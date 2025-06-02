Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Зведення з фронту військові опублікували ввечері 1 червня.

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Яка ситуація на фронті на вечір 1 червня

У Генштабі розповіли, що Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Зокрема, на ділянках фронту ситуація склалася наступна:

На Харківському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Фиголівки, ще 2 боєзіткнення тривають в районах Глибокого та Красного Першого.

Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Фиголівки, ще 2 боєзіткнення тривають в районах Глибокого та Красного Першого. На Куп'янському напрямку ворог 7 разів атакував наші укріплення в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

ворог 7 разів атакував наші укріплення в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер. На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль, 3 боєзіткнення тривають до цього часу.

сьогодні російські війська 19 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Надія, Рідкодуб та Ямпіль, 3 боєзіткнення тривають до цього часу. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 8 штурмів ворожих військ в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та в бік Григорівки.

Сили оборони відбили 8 штурмів ворожих військ в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та в бік Григорівки. На Краматорському напрямку сьогодні наші війська відбили 3 атаки противника в районі Часового Яру та в бік Білої Гори, ще один бій на даний час триває.

сьогодні наші війська відбили 3 атаки противника в районі Часового Яру та в бік Білої Гори, ще один бій на даний час триває. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Диліївки.

окупанти за сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Диліївки. На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях.

впродовж дня ворог здійснив 47 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях. На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного. Одне боєзіткнення наразі триває.

загарбники здійснили 14 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Новосілки, Зеленого Поля, Новополя, Вільного Поля, Багатиря, Костянтинополя та Одрадного. Одне боєзіткнення наразі триває. На Оріхівському напрямку українські захисники двічі відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.

українські захисники двічі відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове. Сили оборони України на Курському напрямку відбили 16 атак загарбницької армії, ще три боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав п'ять авіаційних ударів, скинувши при цьому 14 КАБ, також здійснив 195 обстрілів, з яких шість – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.