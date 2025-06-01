Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері телемаратону.

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Що розповів Демченко про ситуацію у Курській області

Андрій Демченко зазначив, що російські загарбники зосереджують артилерійські засоби та позиції для запуску БпЛА поблизу українського кордону з ворогом у Курській області.

Завдання українських воїнів – викривати, застосовуючи розвіддрони, такі позиції, засоби ураження противника, щоб бити по них і не дати можливості ворогу інтенсивно застосовувати засоби ураження саме по території України,

– наголосив речник ДПСУ.

Він підкреслив ефективну роботу підрозділу розвідувально-ударних безпілотників Prime Сумського прикордонного загону, який завдає втрат як живій силі противника, так і його вогневим засобам.

Демченко зауважив, що контроль над прикордонною зоною залишається одним із пріоритетів для українських оборонців. Зокрема наші прикордонники борються з повітряною загрозою та проникненням ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на Курському напрямку триває операція, яку проводять наші захисники. Генерал підкреслив, що Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат і захищати наші північні кордони.