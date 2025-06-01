Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Ворог захопив кілька сіл на Донбасі та просунувся на Харківщині: огляд і карти ISW

Яка ситуація на фронті станом на зараз

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 6 атак у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська, Западного, Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку відбулося 10 атак загарбників у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове.

Окупанти тиснуть на Куп'янськ: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба.

Ситуація на Лиманському напрямку напружена: дивіться на карті

На Сіверському напрямку росіяни двічі атакували у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили 6 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора та у бік Курдюмівки.

На Торецькому напрямку було 10 боєзіткнень у районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку ЗСУ вдалося зупинити 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоукраїнка, Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка.

Ворог й далі тисне на Покровськ: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 12 атак у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля.

Атаки на Новопавлівському напрямку тривають: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку минулої доби без штурмів.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 9 разів штурмували позиції Сил оборони у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового й Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку продовжується операція Сил оборони. Минулої доби на цьому напрямку відбулося 35 боєзіткнень.

До слова, ЗСУ ліквідували 1230 окупантів за минулу добу, загальні втрати особового складу Росії сягнули близько 988 560 осіб