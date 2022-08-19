Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по населенным пунктам Украины и осуществляют артиллерийские обстрелы. В то же время попытки наступления врага терпят крах.

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Ситуация на Севере и на Харьковщине

На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска проводят учения воздушных сил и противовоздушной обороны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории беларуси.

На Северском направлении оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговщины и Сумщины со своей территории.

На Харьковском направлении оккупанты атакуют населенные пункты из артиллерии. Кроме того, враг пытался улучшить свое тактическое положение в районе Питомника, однако ВСУ отразили атаку, россияне отступили. Также россияне провели дистанционное минирование Старого и Верхнего Салтова.

Ситуация на Донбассе

На Донетчине ситуация остается наиболее напряженной – россияне не только обстреливают населенные пункты из танков, ствольной и реактивной артиллерии, но и пытаются атаковать по всем направлениям фронта:

На Славянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в районах Карнауховки, Дибровного, Вернополья и Долины . Однако враг понес потери и отступил;

оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в районах . Однако враг понес потери и отступил; На Краматорском направлении россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Выимки и Ивано-Дарьевки , однако и здесь потерпели неудачу – ВСУ отразили эту атаку;

россияне пытались вести штурмовые действия в направлении , однако и здесь потерпели неудачу – ВСУ отразили эту атаку; На Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать и вести штурмовые действия в районах Бахмута, Соледара, Кодемы, Бахмутского и Зайцева , но и эти попытки ВСУ успешно отразили;

оккупанты пытались наступать и вести штурмовые действия в районах Бахмута, , но и эти попытки ВСУ успешно отразили; На Авдеевском направлении враг пытался продвигаться в направлениях Опытного, Песков и Майорска , но без успеха.

враг пытался продвигаться в направлениях , но без успеха. На Новопавловском направлении оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение у Новомихайловки, но были вынуждены отступить с потерями.

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении россияне не вели активных боевых действий, однако продолжают обстреливать населенные пункты. Кроме того, оккупанты ведут воздушную разведку с помощью беспилотников.

В то же время, на Южнобужском направлении основные усилия врага сосредоточены на недопущении продвижения наших войск, пополнении потерь и ведении воздушной разведки. Обстрелы продолжаются по всей линии столкновения. Кроме того, в районе Кирова оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, но ВСУ дали мощный отпор врагу, который был вынужден хаотично отступать.

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