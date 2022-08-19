Окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах України та здійснюють артилерійські обстріли. Водночас спроби наступу ворога зазнають краху.

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Ситуація на Півночі та на Харківщині

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська проводять навчання повітряних сил та протиповітряної оборони. Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території білорусі.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини зі своєї території.

На Харківському напрямку окупанти атакують населені пункти з артилерії. Крім того, ворог намагався покращити своє тактичне положення в районі Питомника, однак ЗСУ відбили атаку, росіяни відступили. Також росіяни провели дистанційне мінування Старого та Верхнього Салтова.

Ситуація на Донбасі

На Донеччині ситуація залишається найбільш напруженою – росіяни не лише обстрілюють населені пункти з танків, ствольної й реактивної артилерії, але й намагаються атакувати на всіх напрямках фронту:

На Слов'янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону українських військ в районах Карнаухівки, Дібрівного, Вірнопілля та Долини . Однак ворог зазнав втрат і відступив;

окупанти намагалися прорвати оборону українських військ в районах . Однак ворог зазнав втрат і відступив; На Краматорському напрямку росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Виїмки та Івано-Дар'ївки , однак і тут зазнали невдачі – ЗСУ відбили цю атаку;

росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку , однак і тут зазнали невдачі – ЗСУ відбили цю атаку; На Бахмутському напрямку окупанти намагалися наступати й вести штурмові дії в районах Бахмута, Соледару, Кодеми, Бахмутського та Зайцевого , але й ці спроби ЗСУ успішно відбили;

окупанти намагалися наступати й вести штурмові дії в районах Бахмута, , але й ці спроби ЗСУ успішно відбили; На Авдіївському напрямку ворог намагався просуватися у напрямках Опитного, Пісків та Майорська , але без успіху.

ворог намагався просуватися у напрямках , але без успіху. На Новопавлівському напрямку окупанти намагалися покращити своє тактичне становище біля Новомихайлівки, але були змушені відступити з втратами.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку росіяни не вели активних бойових дій, однак продовжують обстрілювати населені пункти. Крім того, окупанти ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

Водночас на Південнобузькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на недопущенні просування наших військ, поповненні втрат та веденні повітряної розвідки. Обстріли тривають по всій лінії зіткнення. Крім того, у районі Кірова окупанти намагалися прорвати оборону наших військ, але ЗСУ дали потужну відсіч ворогу, який був змушений хаотично відступати.

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