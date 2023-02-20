За прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 25 авиационных ударов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Также произвел 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть раненые и жертвы.

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ВСУ мощно отбивают атаки оккупантов

Наши защитники только за минувшие сутки отбили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Что сейчас происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилья и Покровка – Сумской, а также Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка Харьковской области.

признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилья и Покровка – Сумской, а также Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута. На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времьевка, Нескучное Донецкой области.

оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времьевка, Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки – Запорожской.

огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки – Запорожской. На Херсонском направлении огневого влияния испытали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков Николаевской области. Пострадали мирные люди.

Давление на мирных людей

В Херсонской области оккупанты обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания украинцев, подозреваемых в сотрудничестве с ВСУ и за проукраинскую позицию.

Украинские воины наносят удары по захватчикам

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара – по другим важным объектам врага.

Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотника типа "Орлан-10" и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет-3".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня врага.

Напомним, потери российских окупантов уже почти достигли 143 тысяч живой силы. Потери в технике: