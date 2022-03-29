Об этом сообщили на официальной странице Генерального штаба ВСУ в фейсбуке. Оперативную информацию по российскому вторжению по всем направлениям – читайте далее.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Ситуация на фронте 29 марта

У врага есть проблема с усилением и ротацией своих группировок. Только в Тихоокеанском флоте вооруженных сил России подразделения комплектования, из-за отказа личного состава участвовать в войне против Украины, не способны укомплектовать хотя бы одну батальонно-тактическую группу.

Зафиксирован вывод отдельных подразделений Вооруженных сил России с территории Киевской и Черниговской областей. Вместе с тем до сих пор есть высокая угроза ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Что происходит на ряде направлений

На Волынском направлении группировки Вооруженных сил Беларуси обеспечивают прикрытие своей государственной границы и осуществляют демонстративные действия.

направлении группировки Вооруженных сил Беларуси обеспечивают прикрытие своей государственной границы и осуществляют демонстративные действия. На Полесском направлении враг ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировывает имеющиеся подразделения и частично выводит свой личный состав на территорию Беларуси.

направлении враг ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировывает имеющиеся подразделения и частично выводит свой личный состав на территорию Беларуси. На Северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров активных действий врага не зафиксировано.

оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров активных действий врага не зафиксировано. На Слобожанском направлении оккупанты в дальнейшем применяют авиацию и артиллерию по Харькову и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Также продолжаются бои вблизи населенных пунктов Каменка, сухая Каменка и Тихоцкое. Враг частично восстановил силы, введя отдельные подразделения из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов потеряла 2 батальонно-тактические группы и командира бригады, полковника Дениса Курила . Отмечается, что потери только 200-й бригады составили более 1 500 личного состава.

направлении оккупанты в дальнейшем применяют авиацию и артиллерию по Харькову и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Также продолжаются бои вблизи населенных пунктов Каменка, сухая Каменка и Тихоцкое. Враг частично восстановил силы, введя отдельные подразделения из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов потеряла 2 батальонно-тактические группы и командира бригады, . Отмечается, что потери только 200-й бригады составили более 1 500 личного состава. На Донецком направлении противник усилил огневое воздействие и активизировал штурмовые действия на большинстве направлений. Враг нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Воєводівка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородське. При этом основные усилия оккупанты концентрируют на захвате Попасной и Мариуполя, однако никакого успеха врагу достичь не удается.

направлении противник усилил огневое воздействие и активизировал штурмовые действия на большинстве направлений. Враг нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Воєводівка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородське. При этом основные усилия оккупанты концентрируют на захвате Попасной и Мариуполя, однако никакого успеха врагу достичь не удается. На Южнобугском направлении, под прикрытием артиллерийского огня, оккупанты пытаются восстановить боеспособность, пополняют запасы боеприпасов и топлива.

К слову, украинские силы продолжают оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлении. Оккупантов сдерживают на всех направлениях, а на отдельных – происходит вытеснение врага.

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 29 марта: смотрите видео