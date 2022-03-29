Про це повідомили на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці. Оперативну інформацію щодо російського вторгнення по усіх напрямках – читайте далі.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Ситуація на фронті 29 березня

У ворога є проблема з посиленням та ротацією своїх угрупувань. Лише у тихоокеанському флоті збройних сил Росії підрозділи комплектування, через відмову особового складу брати участь у війні проти України, не спроможні укомплектувати бодай одну батальйонно-тактичну групу.

Зафіксовано виведення окремих підрозділів збройних сил Росії з території Київської та Чернігівської областей. Водночас досі залишається висока загроза ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктур.

Що відбувається на низці напрямків

На Волинському напрямку угрупування збройних сил Білорусі забезпечують прикриття свого державного кордону та здійснюють демонстративні дії.

напрямку угрупування збройних сил Білорусі забезпечують прикриття свого державного кордону та здійснюють демонстративні дії. На Поліському напрямку ворог обмежується обстрілами артилерією, перегруповує наявні підрозділи та частково виводить свій особовий склад на територію Білорусі.

напрямку ворог обмежується обстрілами артилерією, перегруповує наявні підрозділи та частково виводить свій особовий склад на територію Білорусі. На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об'єкти. У напрямку Броварів активних дій ворога не зафіксовано.

окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об'єкти. У напрямку Броварів активних дій ворога не зафіксовано. На Слобожанському напрямку окупанти надалі застосовують авіацію і артилерію по Харкову та Барвінковому, намагаються захопити місто Ізюм. Також тривають бої поблизу населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка та Тихоцьке. Ворог частково поновив сили, ввівши окремі підрозділи зі складу 1-ї танкової армії. Саме у боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада окупантів втратила 2 батальйонно-тактичні групи і командира бригади, полковника Дениса Курила . Зазначається, що втрати лише 200-ї бригади склали понад 1 500 особового складу.

напрямку окупанти надалі застосовують авіацію і артилерію по Харкову та Барвінковому, намагаються захопити місто Ізюм. Також тривають бої поблизу населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка та Тихоцьке. Ворог частково поновив сили, ввівши окремі підрозділи зі складу 1-ї танкової армії. Саме у боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада окупантів втратила 2 батальйонно-тактичні групи і командира бригади, . Зазначається, що втрати лише 200-ї бригади склали понад 1 500 особового складу. На Донецькому напрямку противник посилив вогневий вплив і активізував штурмові дії на більшості напрямків. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. При цьому основні зусилля окупанти концентрують на захопленні Попасної та Маріуполя, однак жодного успіху ворогу досягти не вдається.

напрямку противник посилив вогневий вплив і активізував штурмові дії на більшості напрямків. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. При цьому основні зусилля окупанти концентрують на захопленні Попасної та Маріуполя, однак жодного успіху ворогу досягти не вдається. На Південнобузькому напрямку, під прикриттям артилерійського вогню, окупанти намагаються відновити боєздатність, поповнюють запаси боєприпасів та палива.

До слова, українські сили продовжують оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Окупантів стримують на усіх напрямках, а на окремих – відбувається витіснення ворога.

Зверніть увагу – Втрати ворога станом на 29 березня: дивіться відео