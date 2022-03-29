Росіян, які прийшли в Україну обстрілювати міста та вбивати мирних жителів, стає все менше. Військове керівництво держави-агресорки не є винятком.
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ЗСУ ліквідували російського полковника Курила
У боях під Харковом Збройні Сили України ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила,
– повідомили військові.
Як відомо, 200-а бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої "спеціальної військової операції". За наявними даними, в Україні знищили 2 батальйонні тактичні групи 200-ї окремої мотострілецької бригади.
Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1 500 військових.
Українські захисники підсумували, що "українське сафарі 2.0" триває.
Зауважимо: у Генштабі ЗСУ також повідомили, що станом на ранок 29 березня українські воїни вже ліквідували приблизно 17 200 окупантів.
Полковника курила більше немає / Фейсбук СтратКому ЗСУ